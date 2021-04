Um homem, com cerca de 70 anos, foi encontrado esta quinta-feira morto a tiro na via pública, na Estrada Nacional 13 (EN13), em Vilar do Pinheiro, concelho de Vila do Conde, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

De acordo com as fontes, as circunstâncias da morte ainda estão a ser apuradas.

O corpo foi encontrado junto ao posto de abastecimento de combustíveis da Cepsa naquela freguesia de Vila do Conde, distrito do Porto, tendo o alerta sido dado pelas 8h17.

No local encontram-se elementos dos bombeiros e a GNR de Vila do Conde.