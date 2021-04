Em atualização

João Leão prevê que o défice atinja 3,2% do PIB este ano e que nos anos seguintes fique abaixo dos 3%. Em relação ao crescimento, antecipa 4% para este ano, uma revisão em baixa face aos 5,4% previstos no OE2021, o que decorre, segundo o ministro das Finanças, do “efeito da terceira vaga da pandemia e das medidas de confinamento que obrigaram a aumentar muito os apoios” às famílias e às empresas. Para 2022, deverá haver uma aceleração de 4,9%.

O ministro revelou que as empresas receberam até ao momento três mil milhões de euros a fundo perdido para fazerem face à pandemia.

Já a taxa de desemprego deverá ficar nos 7,3% este ano, reduzindo depois nos anos seguintes.

O ministro das Finanças adianta que este crescimento “vai estar essencialmente baseado no forte impulso do crescimento, por via do investimento e das exportações”.

As previsões foram reveladas esta quinta-feira num briefing feito no Centro Cultural de Belém, antes mesmo de se conhecer o documento que será entregue na tarde desta quinta-feira à Comissão Europeia e na Assembleia da República.

O ministro das Finanças já tinha dado uma pista relativamente ao saldo orçamental, que se deverá degradar face ao que o Governo previa em outubro, não só porque houve um novo confinamento, mas porque as moratórias que o Governo deu às famílias e às empresas vão ter consequências nas contas do Estado tanto em 2021 como em 2022.

No Orçamento do Estado para 2021, o executivo tinha apontado para um crescimento este ano de 5,4% e um défice de 4,3%.

Até ver, o Banco de Portugal, levando em conta já parte do mais recente confinamento, continua a acreditar num crescimento de 3,9% para a economia portuguesa em 2021. E melhora as previsões para 2022.

O Conselho das Finanças Públicas, por seu lado, vê a economia atrasar a retoma, mas acredita que 2022 terá um crescimento robusto (4,9%), empurrado pelo fim da pandemia e pelos fundos europeus. E antecipa que o défice também ficará sob controlo (-2,1%) nesse ano.

Já o Fundo Monetário Internacional acredita que o crescimento atinja os 3,9% este ano e os 4,8% no próximo (neste caso, a previsão menos otimista dos três por apenas algumas décimas). Em relação ao saldo orçamental, no entanto, apesar de antever 5% de défice este ano, o FMI acredita que baixe para -1,9% no próximo e atinja mesmo um excedente de 0,5% (o mais alto da UE) em 2024.