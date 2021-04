O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta quinta-feira a morte do cantor Artur Garcia, recordando-o como “estrela de uma geração da música ligeira portuguesa”, com carreira nacional e internacional nos anos 1960 e 1970.

O cantor Artur Garcia morreu na quarta-feira, em Cascais, na véspera de completar 84 anos.

Numa mensagem de pesar publicada esta quinta-feira no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a sua morte e apresenta condolências à família do cantor.

Estrela de uma geração da música ligeira portuguesa que se revelou e depois se afirmou na rádio, na televisão e no Festival da Canção — a geração de Madalena Iglésias, Simone de Oliveira e António Calvário — Artur Garcia teve uma intensa carreira nacional e internacional nos anos 1960 e 1970, com centenas de gravações, duetos, versões de êxitos estrangeiros e digressões africanas e europeias, uma delas com Amália Rodrigues”, lê-se na nota.