A presidente da Câmara de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, do PSD, demitiu-se depois de na terça-feira de manhã ter sido detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de corrupção associadas com um negócio de imobiliário.

A autarquia avançou em comunicado que Conceição Cabrita “renunciou ao seu mandato com efeitos imediatos”, no sentido de assegurar o normal funcionamento da Câmara algarvia, depois de ter sido detida no âmbito da “Operação Triângulo”, desencadeada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em causa está um negócio imobiliário motivou a detenção de um total de quatro pessoas — entre as quais a autarca — e sabe-se agora que o imóvel era relativo a um terreno em Monte Gordo que foi vendido por 5,6 milhões de euros, como revelou a Agência Lusa. A proposta de venda do terreno, com cerca de cinco mil metros quadrados, situado na praia de Monte Gordo, junto ao hotel Vasco da Gama, foi aprovada em Assembleia Municipal a 3 de abril de 2020, com os votos a favor do PSD e contra da bancada do PS e da CDU.

Além dos quatro detidos, António Gameiro, deputado socialista pelo distrito de Santarém, é um dos suspeitos neste caso. Alegedamente, Gameiro serviu como intermediário na venda do imóvel.

No negócio, a autarquia do distrito de Faro pretendia “receber à cabeça 50% do valor” e o resto quando os projetos estivessem “concluídos e licenciados”. O objetivo seria a construção de “habitação, comércio, serviços e turismo”, além de um estacionamento no subsolo, refere o documento.

Os detidos estão a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Évora.

Entre 2013 e 2017, Conceição Cabrita foi vice-presidente do município, tendo assumido a presidência da autarquia em Outubro de 2017. A antiga presidente da Câmara nasceu a 14 de Setembro de 1967, e é natural de Vila Real de Santo António e licenciada em Geologia Económica e Aplicada pela Faculdade de Ciências de Lisboa da Universidade Clássica.A social-democrata estava a cumprir um mandato de quatro anos. Em Fevereiro de 2021, como também conta o jornal regional Algarve Primeiro, Cabrita anunciou que não se recandidatava a novo mandato.