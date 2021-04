“Eu quero uma casa no campo.” A música de Elis Regina dá o mote para a nova edição da revista Observador Lifestyle, onde o tema de capa é dedicado à ideia de refúgio: uma segunda casa-abrigo e ao mesmo tempo um lugar de evasão, com espaço e natureza – ainda mais atrativo em tempos de pandemia. Do Alentejo ao Gerês, ouvimos as histórias de três famílias muito diferentes na construção desses lugares, enquanto mostramos os seus recantos, com vista para a montanha ou os arrozais.

Muitas das histórias e negócios que mostramos neste número são lições de superação ou recomeços, onde a criatividade nacional faz aquele gesto do Zé Povinho à pandemia. É o caso dos cocktails enfrascados ou dos kits para fazer em casa, que colocam numa caixa – ou num copo – experiências que o distanciamento social proibiu.

Entre os restantes conteúdos da revista contam-se hotéis para desconfinar, sabonetes artesanais – para lavar as mãos (outra vez!) com novo ânimo –, brinquedos portugueses e uma produção de moda infantil fotografada no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Isto ao lado de cadernos centenários que se encheram de cores e de casais que arriscaram duplamente para dar um sentido ao novo ditado – que inventámos – “amor e uma cozinha”.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, da Silvadesigners, esta edição tem 148 páginas e custa 5,90€. Está à venda nas bancas e também online, com portes grátis no território continental até ao final do mês de Abril.