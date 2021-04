World Press Photo. "O primeiro abraço" é a fotografia do ano. Português Nuno André Ferreira também premiado

Já foi escolhida a “Fotografia do Ano” da edição de este ano (a 64ª) do concurso World Press Photo. O prémio principal vai para “The First Embrace”, do fotógrafo dinamarquês Mads Nissen, que retrata uma mulher de 85 anos, Roza Luzia Lunardi, a ser abraçada por uma enfermeira (Adriana Silva da Costa Souza) num lar de idosos em São Paulo, no Brasil, a 5 de agosto do ano passado. A imagem comporta em si a “vulnerabilidade”, os “entes queridos”, a “perda e separação”, a “morte” e a “sobrevivência” a que se associa a pandemia da Covid-19, defendeu em comunicado o membro do júri e fotógrafo Kevin WY Lee.

Os vencedores das várias categorias do prémio foram revelados na íntegra esta quinta-feira e distinguem ainda um português entre os principais vencedores. Pode consultar todas as imagens vencedoras clicando na fotografia principal deste artigo.

O fotógrafo português distinguido é Nuno André Ferreira, da Agência Lusa, que ficou em terceiro lugar na categoria “Spot News – Singles” — referente às melhores fotografias do ano em cobertura de acontecimentos noticiosos inesperados ou de última hora.

A fotografia de Nuno André Ferreira distinguida no concurso tem como título Forest Fire e retrata um bebé no interior de um automóvel a pouca distância de um incêndio (captado em pano de fundo) que começou em Oliveira de Frades, a 7 de setembro, e que se espalhou depois chegando às localidades de Sever do Vouga e Águeda.