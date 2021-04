A Volvo Car Portugal lançou a campanha “90 horas Volvo”, uma acção comercial que visa aliciar mais clientes, mas que se distingue por ser limitada no tempo. Isto porque, explica a marca, a partir do momento em que o potencial cliente estabelece contacto com o consultor comercial, tem “90 horas para aceitar as condições oferecidas e beneficiar de ofertas especiais, válidas durante esse período”.

Sem nunca especificar ou dar um exemplo de até onde podem ir as anunciadas condições especiais, a Volvo realça que a campanha abrange todos os novos veículos do construtor escandinavo, à excepção do novo XC40 100% eléctrico, cuja comercialização passa por um processo exclusivamente online até ser chegada a altura de concretizar a aquisição.

Aplicável igualmente a veículos em segunda mão, os automóveis usados Volvo Selekt, a campanha “90 horas Volvo” decorre até ao final de Abril. Os interessados, exclusivamente compradores particulares, devem começar por se inscrever no site dedicado à iniciativa. Aí, é-lhes pedido que seleccionem o tipo de viatura que pretendem – XC (SUV), S (berlina) ou V (carrinha), surgindo de seguida os modelos Volvo que se enquadram na carroçaria seleccionada. Depois de escolher uma das alternativas, há que solicitar uma proposta comercial e aí surgem os concessionários aderentes.

De acordo com a Volvo, “os clientes poderão agendar uma visita física (a rede de concessionários respeita todas as normas de segurança e higiene decretadas pelas autoridades de saúde) ou remota, escolhendo a data e a hora mais convenientes”.

Seja qual for a opção, a partir do momento em que é estabelecido contacto com o vendedor, inicia-se a contagem decrescente para usufruir das prometidas condições mais vantajosas.