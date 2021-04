Na altura da verdade, e como acontece há mais de uma década e meia, Telma Monteiro não falhou: na final da categoria de -57kg do Campeonato da Europa, a judoca portuguesa venceu a eslovena Kaja Kajzer e sagrou-se campeã pela sexta vez, num total de 15 medalhas que se tornaram um recorde na competição entre atletas a competir apenas numa categoria, superando o registo da austríaca Edith Hrovath (14, oito de ouro).

A judoca portuguesa, que ocupa nesta fase o décimo lugar do ranking, começou por vencer a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª) por wazari, derrotando de seguida a belga Mina Libeer (48.ª) por ippon. Na meia-final, e apesar de ter um registo desfavorável nos confrontos diretos, Telma Monteiro venceu Nora Gjakova (quarta do ranking), do Kosovo, por ippon no golden point, batendo de seguida a eslovena Kaja Kajzer (11.ª) no golden point com um ippon menos de um minuto depois do tempo extra que deixou a adversária em visíveis dificuldades num pé.

Telma Monteiro fica assim com seis medalhas de ouro (2006 em Tampere, 2007 em Belgrado, 2009 em Tbilisi, 2012 em Chelyabinsk, 2015 em Baku e 2021 em Lisboa, sendo que as duas primeiras foram em -52kg e as quatro seguintes em -57kg), duas medalhas de prata (2011 em Istambul e 2020 em Praga, ambas em -57kg) e sete medalhas de bronze (2004 em Bucareste, 2005 em Roterdão, ambas em -52kg, 2010 em Viena, 2013 em Budapeste, 2014 em Montpellier, 2018 em Telavive e 2019 em Minsk, todas estas em -57kg). Ou seja, em 15 edições chegou outras tantas vezes ao pódio no Campeonato da Europa (mais uma por equipas mistas, em Minsk).

Além de todas essas conquistas, e sem contar com as provas nacionais e internacionais como Grand Slams ou Grand Prix, Telma Monteiro soma ainda uma medalha olímpica (foi bronze no Rio de Janeiro, em 2016) e cinco em Campeonatos do Mundo: quatro de prata (2007 no Rio de Janeiro, 2009 em Roterdão, 2010 em Tóquio e 2012 em Chelyabinsk, sendo que a primeira foi em -52kg e as restantes em -57kg) e uma de bronze (2005 no Cairo, -52kg). Tem ainda três medalhas em Jogos Europeus, entre Baku em 2015 e Minsk em 2019 (uma de cada).

De recordar que, como já estava definido desde abril de 2019 (altura em que Lisboa ganhou a organização do Europeu), Telma Monteiro, a melhor judoca portuguesa de sempre e uma das maiores em termos internacionais, será alvo de uma homenagem este sábado na Altice Arena, antes dos blocos das finais.