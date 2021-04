Coleção Primavera-Verão

Em dez lojas tradicionais da Baixa-Chiado, em Lisboa, e até dia 15 de maio

Para juntar compras e arte no mesmo programa: a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC desafiaram uma dezena de artistas plásticos a exporem os seus trabalhos nas montras de dez lojas emblemáticas da baixa lisboeta. O programa — intitulado “Coleção Primavera-Verão” — vai estar a colorir aquela zona da cidade durante um mês e convoca nomes como Fernanda Fragateiro, João Paulo Feliciano, Bárbara Assis Pacheco e MaisMenos, entre muitos outros, numa seleção também marcada pela intergeracionalidade dos autores, além da diversidade de manifestações artísticas. Quando às galerias improvisadas, o roteiro vai da Livraria Ferin à Manteigaria Silva, passando também pela Chapelaria Azevedo Rua e pela Casa Macário.

Orquestra Metropolitana de Lisboa

Concerto transmitido online, sábado, às 12h

Para assistir a um concerto à distância: a sexta edição da Lisbonweek tem encerramento marcado para sábado, com um concerto muito especial. A partir da Igreja de São Pedro de Alcântara, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida por Nuno Inácio, apresenta “A Baixela Germain de Dom José”, um espetáculo que junta música clássica portuguesa e francesa do século XVIII. A transmissão será feita em direto, no canal de YouTube do evento.

Reabertura do Zoo da Maia

Rua da Estação, Maia. De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e sábado e domingo, das 10h às 13h

Para um passeio em família: está oficialmente reaberto o espaço que tanto faz vibrar os mais pequenos. O Zoo da Maia volta a ter as portas abertas, ainda que com medidas de segurança reforçadas, nomeadamente o uso obrigatório de máscara no interior do recinto. Atrações como o reptilário e a demonstração de voo livre também já estão a funcionar. Uma das novidades é a criação de um bilhete familiar que custa 22,50 euros — inclui a entrada de dois adultos e duas crianças.

Entretecido

Pavilhão Branco, Campo Grande, 245, Lisboa. De terça a sexta-feira, das 10h às 13h e das 14h às 18h, e sábado e domingo, das 10h às 13h

Para descobrir uma das galerias mais bonitas de Lisboa: a apropriação de têxteis por parte de artistas e designers serviu de pretexto para reabrir as portas do Pavilhão Branco à cidade. “Entretecido” reúne trabalhos que vão da performance ao filme, passando pela fotografia, e ainda com exemplos de uso de têxteis em áreas como a arquitetura e a moda. Com curadoria de Tobi Maier, a exposição conta com nomes como Paula Rego e Almada Negreiros, entre muitos outros.

Rooftop Flores

Rua da Vitória, 117, Porto. De segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e sábado e domingo, das 10h às 13h

Para descobrir novas vistas sobre o Porto: o Museu e a Igreja da Misericórdia guardam o segredo e, para descobri-lo, é preciso subir até ao último piso. La, encontra um jardim secreto com vista para a Sé e onde acaba de abrir uma esplanada. O Rooftop Flores é a nova atração da invicta, mesmo a tempo do desconfinamento ansiado por tantos. O cenário ideal para uma sangria de vinho do Porto, entre outras sugestões, a acompanhar uma tábua de queijos, ao final da tarde. Simultaneamente, o museu inaugura a exposição “Alberto Giacometti – Peter Lindbergh. Capturar o Invisível”, com imagens das esculturas do escultor suíço e retratos emblemáticos do famoso fotógrafo de moda.

Borogodó

Lx Factory, Lisboa. De segunda a sexta-feira, das 12h às 22h, e sábado e domingo, das 10h às 13h

Para adoçar (ainda mais) a boca aos lisboetas: esta espécie de petiscaria de influência brasileira mudou-se do Príncipe Real para Alcântara e ocupa agora o espaço do antigo Café na Fábrica. Entre as especialidades da carta estão a farinha de mandioca, os pastéis de bacalhau, o escondidinho de carne seca e cogumelos, mas também pratos mais substanciais, como o hambúrguer de picanha, o polvo no forno ou a açorda de camarão. Ao fim de semana, serve-se o brunch e há ainda um bar de cocktails, já a pensar nas tardes e noites quentes de verão.

The Air Conditioned Nightmare

Galeria Uma Lulik, Rua do Centro Cultural, 15, porta 2, Lisboa. De quarta a sexta-feira, das 14h às 19h30, e sábado, das 10h às 13h

Para retomar o velho hábito de entrar numa galeria: o artista Diogo Bolota estreia-se com a sua primeira exposição a solo, no bairro de Alvalade. “The Air Conditioned Nightmare” é uma instalação inquietante composta por oito esculturas, cujos títulos são excertos do livro de Henry Miller, publicado em 1945, com o mesmo nome. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada até 22 de maio.

Crescem que nem cogumelos…

Museu Bordalo Pinheiro, Campo Grande, 382, Lisboa. Domingo, das 10h às 13h (via Zoom)

Para explorar novas potencialidades dos fungos: o museu organiza um laboratório de ilustração online com Teodora Boneva, uma especialista em ilustração científica. Uma sessão virtual destinada a adultos e jovens a partir dos 16 anos, que partirá não de exemplares no seu estado natural, mas do vasto espólio bordaliano. Para esta aula à distância, apenas é preciso levar papel de desenho, lápis HB e régua. Aguerla e pincéis são opcionais. A inscrição custa cinco euros.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.