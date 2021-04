O gestor Paulo Carmona, de 55 anos, é o candidato escolhido pela Iniciativa Liberal (IL) para concorrer à Câmara Municipal de Sintra, no distrito de Lisboa, nas próximas eleições autárquicas, foi esta sexta-feira divulgado.

“Queremos uma Câmara liberal forte onde é necessária — na eficácia do ordenamento e do Ambiente, no tratamento dos resíduos, com um papel mais importante no apoio à mobilidade dos seus cidadãos”, afirma o candidato, citado numa nota da IL.

Paulo Carmona tem 55 anos e é licenciado em gestão pela Universidade Católica de Lisboa.

Atualmente, o candidato da IL à Câmara de Sintra preside ao Fórum dos Administradores de Empresa (FAE), é consultor e administrador em empresas de energia nacionais e internacionais, membro da direção da Ordem dos Economistas, diretor executivo do think-tank Missão Crescimento e vice-presidente do Movimento Europa e Liberdade. Ainda em termos profissionais, Paulo Carmona foi também presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, administrador na Martifer, CEO da Prio Bio, secretário-geral da APPBiocombustíveis e diretor das empresas ACOMES e National Oil Reserves Agency Association.

Além de Paulo Carmona, também já foram anunciadas as candidaturas à Câmara Municipal de Sintra do deputado e médico infecciologista Ricardo Baptista Leite (PSD) e do investigador Bruno Góis (BE). O atual executivo de Sintra, presidido pelo socialista Basílio Horta, é formado por cinco vereadores do PS (mais o presidente), dois do PSD, um da CDU e dois independentes.

Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.