Um almoço no campo, ao ar livre, com comida deliciosa e depois de uma “aula” sobre como criar animais (e não só) de forma sustentável e com respeito pelo ambiente. Soa bem? É esta a proposta do chef João Rodrigues, do estrelado restaurante Feitoria, em Lisboa, que pretende organizar uma série de eventos onde as portas dos melhores produtores alimentares do país se abrem ao grande público.

No próximo dia 1 de maio, a partir das 11h30, acontece a primeira destas “visitas de estudo” em que um número limitado de pessoas vai poder conhecer tudo sobre o projeto alentejano Porcus Natura, primeiro, e depois almoçar ao ar livre, na mesma propriedade (que fica em Évora, já agora), as criações do próprio chef e de dois outros convidados: António Galapito, do lisboeta Prado, e Vasco Coelho Santos, dos portuenses Euskalduna e Semea.

Foi a partir de 2015 que João Rodrigues começou a questionar-se mais sobre os produtos e ingredientes portugueses e o motivo para até então passarem ao lado do grande público. Na ânsia de conhecer mais partiu à descoberta daquilo que melhor havia para comer um pouco por todo o país e nasceram assim as bases daquilo a que hoje chama de projeto Matéria, uma apanhado de várias dezenas de produtores, todos privilegiando o crescimento sustentável e consciente, que foram reunidos e dados a conhecer a toda a gente, dos cozinheiros ao grande público.

Assumindo claramente uma missão educativa, principalmente perante os mais novos (que têm entrada grátis neste eventos que agora arrancam), o Matéria saltou do digital para o real com esta nova fase que tem como objetivo não só dar a conhecer projetos de valor mas também mostrar o porquê de o serem, ao vivo e a cores.

Este evento de dia 1 de maio, sábado, será na Herdade S. Luís, a propriedade em Évora onde a Porcus Natura desenvolve a sua criação de animais (bovinos, cabra serpentina, ovinos merino e porco alentejano) recorrendo a métodos de produção regenerativa e sustentável. Está previsto que a primeira parte do programa consista numa visita ao projeto em si, para conhecer todos os seus pormenores, e depois, para aproveitar a paisagem idílica do campo, segue-se um almoço especial. João Rodrigues convidou os amigos e colegas António Galapito e Vasco Coelho Santos para cozinharem com ele ao ar livre, no fogo, petiscos que vão do leitão assado na brasa ao cabrito, passando pelo borrego e uma grãozada de vaca.

O cenário da refeição será junto a um lago da herdade, em mesas de madeira corridas mas com as devidas medidas de segurança aprovadas pela Direção-Geral de Saúde — pormenor que faz com que os lugares disponíveis sejam limitados, daí ser de valor não deixar passar muito tempo até reservar a sua presença.

Almoço Projeto Matéria

Herdade S.Luís, Ermida de São Luís da Mogueira, Serra de Monfurado, Évora

1 de maio, a partir das 11h30 (almoço às 13h30)

Reservas: geral@projectomateria.pt

50€ por pessoa (tudo incluído, crianças não pagam)