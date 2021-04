(Em atualização)

O Governo vai inscrever no Plano de Recuperação e Resiliência a possibilidade de ter de pedir mais 2,3 mil milhões de euros (para um total de cinco mil milhões) na componente de empréstimos, para caso haja uma procura que justifique esse recurso. A verba teria como destino a capitalização de empresas e a inovação.

O anúncio foi feito pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza, esta sexta-feira, na apresentação do documento que será entregue em Bruxelas. “Desde que se verifique uma procura quer na área da capitalização ou na área das agendas mobilizadoras de inovação, fica o compromisso inscrito no PRR de se solicitar a utilização de uma verba adicional de 2,3 mil milhões de euros destinados a reforçar esta medida de capitalização e da inovação”, afirmou o ministro.

Nelson de Souza disse ainda que já foi efetivamente reforçada a verba, em 300 milhões de euros, para a capitalização e inovação, para um total de 1.364 milhões de euros.

António Costa diz que “o Ecofin está preparado para, assim que tenha luz verde da Comissão Europeia, proceder à aprovação” dos planos nacionais. “A ambição que nós temos é que no último Ecofin da nossa presidência [da UE], a 21 de junho, possamos aprovar os primeiros planos de recuperação e resiliência. E obviamente temos muita vontade que, entre esses planos a serem aprovados na nossa presidência, esteja também o plano de Portugal”, disse o primeiro-ministro.