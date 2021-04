O pedido do Governo Regional dos Açores para que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) ativasse o acordo das Lajes — o acordo bilateral com os Estados Unidos motivado pelo uso da Base das Lajes no arquipélago — não teve resposta positiva, confirmou ao Observador o vice-presidente do governo regional, Artur Lima. Os Açores vão agora recorrer à ajuda da diáspora.

Artur Lima justifica o recurso ao Acordo de Cooperação e Defesa entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América com uma necessidade de saúde pública pela fragilidade dos Açores: apenas três ilhas têm hospitais, há falta de recursos humanos e transportar um doente de helicóptero para outro hospital é um processo que “pode demorar quatro ou cinco horas”.

Só o MNE pode ativar o acordo, mas a resposta do ministro, por carta, foi que “não havia argumentos jurídicos sólidos”, contou o vice-presidente do governo regional, que contrapõe que o acordo também prevê auxílio na área da saúde. O Observador tentou contactar o MNE, mas até ao momento não teve resposta.