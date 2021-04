A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, visita esta sexta-feira a Escola Portuguesa de Luanda, no arranque da sua primeira deslocação a Angola, que se prolonga até terça-feira.

De acordo com o programa oficial da visita, divulgado pelo Governo português, ainda esta sexta-feira de manhã a secretária de estado visita também o Colégio São Francisco de Assis, e, da parte da tarde, terá um encontro com membros da comunidade portuguesa no Camões — Centro Cultural Português em Luanda.

Durante a sua deslocação, a governante portuguesa vai a Lubango e Benguela, onde irá visitar empresas e consulados portugueses e terá encontros com autoridades locais e representantes da comunidade portuguesa.

Da agenda consta ainda, no último dia da visita, uma reunião com o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes.