Entre 2018 e 2019 morreram em Portugal 27 mulheres que estiveram grávidas. As mortes, que ocorreram na sequência de complicações na gravidez, parto e puerpério (até 42 dias após o parto) superaram em 2018 o número absoluto total que se tinha registado em 1991 (quando morreram 14 mulheres), embora com uma taxa superior — já que o número de nascimentos em 1991 foi de mais de 116 mil e em 2018 não chegaram a 87 mil — que se manteve elevada em 2019. Aliás, em 209 morreram 12,7% das mulheres, quando em 1991 esse valor era de 12%. É a taxa de mortalidade mais elevada dos últimos 30 anos.

Desde 2017 que o número de mulheres que morre em Portugal em sequência de complicações na gravidez, parto ou puerpério está acima dos 10% do total de mulheres que engravida. Os dados preocupam os responsáveis e o argumento da “idade tardia” da mulher na altura da gravidez não parece suficiente para justificar o aumento. Em 2018, das 15 mortes 60% foram registadas em mulheres entre os 25 e os 34 anos e só as restantes foram em mulheres com idade entre os 35 e os 44 anos. Já nos dados mais recentes, apenas uma pequena franja das 12 mortes se registou na faixa dos 35 aos 45 anos (três mulheres), com oito mulheres dos 25 aos 34 anos a terem perdido a vida, bem como uma dos 15 aos 24.

Um dos motivos que pode estar na origem do aumento do número de mortes é a tendência cada vez maior de partos em casa. João Bernardes, presidente do Colégio de Especialidade de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos considera preocupante “assistir a campanhas de parto no domicílio”, diz ao Jornal de Notícias recordando que da análise da DGS aos mortos registados em 2017 e 2018 mostrava que o “parto ao domicílio ou for do hospital foi responsável por cinco das 26 mortes maternas ocorridas” nesse período. João Bernardes aponta que a opção pelo parto fora do hospital “corresponde a uma mortalidade cerca de 25 vezes superior à do parto hospitalar”.