A PSP deteve na tarde desta sexta-feira várias pessoas que se manifestaram junto ao Conselho Superior da Magistratura, em Lisboa, onde Rui Fonseca e Castro, juiz negacionista da pandemia de Covid-19, está a ser ouvido, disse à Lusa fonte policial. A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública adiantou apenas que há vários detidos, sem precisar o número exato, uma vez que a manifestação de apoio ao juiz ainda não terminou.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP remeteu mais informações para um comunicado que vai ser divulgado no final da manifestação.

O juiz Rui Fonseca e Castro, que está suspenso preventivamente por incentivar publicamente ao incumprimento das regras adotadas para controlar a evolução da pandemia de covid-19, está a ser na tarde desta sexta-feira ouvido pelo instrutor do seu processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura (CSM).

A associação Habeas Corpus, da qual o magistrado é a única face visível, convocou uma manifestação de apoio ao juiz para a porta do CSM. O juiz começou a ser ouvido no CSM às 15h00 e a manifestação tinha sido anunciada para as 14h00, segundo fonte ligada ao CSM. O juiz negacionista ainda está a ser ouvido no interior do CSM.