Conhecido pelos comentários inconvenientes, alguns lapsos no trajeto de consorte provocaram mais insónias que outros. Um desses momentos embaraçosos foi recordado na semana que passou, poucos dias depois da notícia da morte do duque de Edimburgo, aos 99 anos, para um regresso a 1969. Um jantar a 4 de novembro na Casa Branca com o então presidente Richard Nixon foi o cenário da gaffe que mais tarde levaria o príncipe Filipe a escrever ao norte-americano para “humildemente pedir desculpa” pelo faux pas.

A nota escrita à mão foi revelada por arquivistas da Biblioteca e Museu Presidencial Richard Nixon em Yorba Linda, na Califórnia, e dá conta de como o marido de Isabel II, então a viajar a solo, se esquecera de propor um brinde à saúde de Nixon durante esse encontro à mesa em sua homenagem, como manda o protocolo.

“Depois do brilho dos outros oradores e de si próprio, receio que a minha contribuição tenha sido muito fraca”, admite o príncipe nessa missiva datada de 7 de novembro, quando se encontrava já na Gronelândia, uma vez concluído o seu périplo pelos EUA. “Nessa noite acordei com suores frios quando percebi que me tinha esquecido de brindar à sua saúde!”, acrescentou o duque de Edimburgo neste documento que foi descoberto antes da pandemia e só agora tornado público.

“Acho que a carta em si mostra o caráter do príncipe Filipe que grande parte do público no Reino Unido e em toda a Commonwealth, e na verdade em todo o mundo, passaram a admirar”, descreveu Jim Byron, vice-presidente executivo da Fundação Nixon, citado pelo The Telegraph, e aludindo ainda a uma faceta mais privada do consorte a que o público nem sempre tem acesso.

Na carta dirigida a Richard Nixon, o ilustre visitante não deixa também de destacar a “bondade e hospitalidade na Casa Branca” e recorda a escala em Nova Iorque, onde foi entrevistado por Barbara Walters para o programa “Today” da NBC. “O tempo em Nova Iorque estava horrível, mas de resto tudo correu bem”, escreveu Filipe, que considerou a “Srta. Walters particularmente charmosa e inteligente”, desejando terem produzido um bom conteúdo.

Com o acesso aos arquivos da biblioteca condicionados pela pandemia, é difícil apurar a continuação desta correspondência mas Byron acredita que o presidente terá certamente respondido ao príncipe.

A longa lista de convidados para o jantar em questão (cerca de uma centena) era totalmente masculina, e incluía o vice-presidente Spiro Agnew, a maioria dos membros do Gabinete de Nixon e notáveis à margem do governo como o magnata dos negócios Ross Perot, William Randolph Hearst, Jr., Henry Kissinger e o comediante de origem britânica Bob Hope. O evento aconteceu um dia depois do famoso discurso da “maioria silenciosa”, com Nixon, que visitara Buckingham no começo desse ano, a convocar uma nação em peso para apoiar a presença americana no Vietname, até se alcançar a “paz com honra”.