O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai retomar as aulas e atividades presenciais na segunda-feira nas suas quatro escolas superiores, com “fortes medidas de proteção” para garantir a segurança de toda a comunidade académica.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o IPG refere que na retoma das atividades presenciais segue as orientações da Direção-Geral da Saúde e da Direção-Geral do Ensino Superior “para garantir a segurança de toda a sua comunidade académica”.

“As instalações das quatro escolas do IPG – salas de aula e de reunião, laboratórios, bibliotecas, cantinas e piscina – vão estar em funcionamento e disponíveis para os docentes, estudantes e investigadores”, adianta.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, refere que as escolas da instituição “estão preparadas para voltar a receber aulas presenciais e garantir a todos os estudantes, professores e funcionários a sua segurança sanitária através de fortes medidas de proteção”.

“Estas são ótimas notícias para toda a comunidade académica do IPG: entendemos que o ensino à distância não consegue transmitir aos estudantes uma experiência académica total e, por isso, sempre a vimos como uma solução temporária face à pandemia e um complemento ao ensino presencial, mas nunca como um substituto”, afirma.

Desde o início da pandemia da covid-19 que as escolas do Politécnico da Guarda asseguraram o cumprimento dos diversos planos curriculares e programas de avaliação, adotando as metodologias de ensino mais adequadas à situação sanitária do país.

“Em todos os momentos foram respeitados os compromissos assumidos perante a comunidade académica, em especial os estudantes”, é indicado.

O regresso das atividades presenciais irá processar-se nas quatro escolas superiores do IPG: Tecnologia e Gestão; Saúde; Educação, Comunicação e Desporto; Turismo e Hotelaria (Seia).

“O objetivo é retomar as aulas em moldes semelhantes aos do primeiro semestre deste ano letivo: com turmas em espelho, metade em sala de aula e o outro grupo em casa”, explica o presidente.

Segundo Joaquim Brigas, vai ser mantida esta metodologia “uma vez que os espaços reservados para os estudantes em sala de aula não poderão ultrapassar os dois terços de lotação”.

Os estudantes terão um sistema de rotatividade que irá funcionar em todas as escolas.

O IPG adianta, ainda, que em articulação com a Cruz Vermelha Portuguesa e a Direção-Geral do Ensino Superior, vai dar início, na quarta-feira, ao “Programa de testagem CVP – Ensino Superior”.

“Os estudantes serão testados numa primeira fase e os docentes, investigadores e funcionários do IPG farão parte do grupo seguinte”, indica.

Para prevenir a transmissão da covid-19, o IPG irá também proporcionar ações de controlo e de monitorização de sintomas da comunidade da instituição e garantir a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços, entre outras medidas.

