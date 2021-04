Década após década, a imagem de Filipe destacou-se na multidão. Não apenas por ter sido o homem na sombra da rainha de Inglaterra, mas porque o príncipe, que também era duque, manteve sempre uma imagem irrepreensível. O porte atlético e o gosto pelos melhores alfaiates de Savile Row acompanharam-no sempre.

Ora de fato e casaco trespassado, em voga sobretudo nos anos 40 e 50, ora despojado das habituais formalidades, em Balmoral ou durante as visitas oficiais às ilhas do Pacífico, foi também um príncipe no que respeita ao estilo. A pose era algo praticamente natural e o carisma atravessou todos os papéis que desempenhou — oficial, marido, pai e avô — sem, no entanto, nunca esquecer a sobriedade inerente a um consorte.

“O príncipe Filipe era, simplesmente, um dos homens mais bem vestidos do mundo”, afirmou Becky French, diretora criativa da Turnbull & Asser, uma das alfaiatarias centenárias onde era cliente habitual. “Até aos 99 anos, apresentou-se sempre de forma impecável, com o seu blazer naval, camisa e gravata. Nunca foi um escravo da moda, soube como queria vestir-se e aperfeiçoou esse estilo ao longo de quase um século”, continuou, citada pelo The Telegraph.

Com o passar dos anos, o mundo foi percecionando o guarda-roupa de um príncipe — os primeiros fatos, os casacos em tweed, as camisas brancas das partidas de críquete, os óculos escuros para assistir às corridas de cavalos, as mangas curtas que vestia para jogar polo, os pulôveres e parkas dos dias húmidos no campo, o kilt como peça obrigatória em cerimónias em solo escocês e descontração próprias das viagens a destinos exóticos. A simplicidade era uma das suas imagens de marca, exceto nos momento em que envergou o casaco vermelho da Guarda Irlandesa, carregado de medalhas e brasões, adornado com dragonas douradas.

O duque abandonou a carreira naval em 1951, dois anos antes da coroação de Isabel II. Até então, era comum avistá-lo com o uniforme branco confecionado pela Gieves & Hawkes, a porta número um da famosa Savile Row. Mas a insígnias militares acompanharam-no sempre. Mesmo no retrato tirado em junho de 2020, por ocasião do seu 99ª aniversário, Filipe usou a gravata da Household Division, uma referência à Guarda Galesa, e um casaco oferecido pela viúva de Eric Penn, um amigo chegado com quem serviu durante a guerra.

Entre o desporto e a pompa de eventos de estado, entre a descontração familiar e a rigidez da carreira militar, Filipe reuniu todos os ingredientes do clássico cavalheiro inglês. Na fotogaleria, veja algumas das imagens do príncipe ao longo dos anos.