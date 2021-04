Foram vários os ajuntamentos de pessoas que esta sexta-feira à noite obrigaram à intervenção da PSP e da Polícia Municipal do Porto. Em vários pontos da cidade do Porto, as regras de segurança sanitária não estavam a ser cumpridas e as autoridades tiveram mesmo de identificar várias pessoas, escreve o Jornal de Notícias.

A situação mais complicada — e com um vídeo do acontecimento a chegar às redes sociais — aconteceu na Praça dos Poveiros, onde uma centena de pessoas consumiam bebidas alcoólicas e dançavam na via pública. O distanciamento social também não estava a ser respeitado.

Segundo aquele jornal, uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP foi destacada para o local, mas assim que chegou à praça portuense, a multidão dispersou e começou a fugir. Também na Praça dos Leões foi preciso intervenção policial.

As imagens do ajuntamento na Praça dos Poveiros foram partilhadas no Facebook.