Um jovem de 15 anos morreu ao início da noite desta sexta-feira depois de ter sido esfaqueado num bairro em São Domingos de Rana, freguesia do concelho de Cascais.

O esfaqueamento ocorreu na sequência de uma discussão entre jovens que ocorreu por volta das 19h30 e na qual um jovem de 18 anos terá agredido outro, três anos mais novo, com arma branca, segundo revelou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Jornal de Notícias.

A vítima ainda foi transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. Quanto ao suspeito de ter sido autor do esfaqueamento, foi detido no local pela PSP. A investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária, segundo o JN, que deverá esclarecer as circunstâncias em que o crime ocorreu.