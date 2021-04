A atriz britânica Helen McCrory, que integrou os elencos da saga “Harry Potter” e da série “Peaky Blinders”, morreu esta sexta-feira aos 52 anos,, em Londres, vítima de cancro, anunciou o marido, o ator e produtor Damian Lewis.

“Estou com o coração partido ao anunciar que, após uma batalha heróica contra o cancro, a mulher magnífica que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, no meio de uma onda de amor de amigos e família”, lê-se numa mensagem partilhada por Damian Lewis na sua oficial no Twitter.

O marido da atriz partilhou que Helen McCrory “morreu como viveu, sem medo”. “Nós amamo-la e sabemos a sorte que temos de a termos tido nas nossas vidas”, acrescentou.

Helen McCrory, que nasceu em 17 de agosto de 1968 em Londres, estreou-se no cinema com um pequeno papel em “Entrevista com o Vampiro”, de Neil Jordan, antes de começar a carreira na televisão.

Em três filmes da saga Harry Potter, “Harry Potter e o Príncipe Misterioso”, “Harry Potter e os Talismãs da Morte”, partes 1 e 2, deu vida a Narcissa Malfoy.

A atriz, que integrou também o elenco de “007: Skyfall”, da saga James Bond, destacou-se como a tia Polly, matriarca da família Shelby, na série de televisão “Peaky Blinders”, que segue as aventuras de uma família de bandidos de Birmingham no início do século XX.

Helen McCrory casou-se com Damian Lewis em 2007, com quem tinha dois filhos.