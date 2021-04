O piloto espanhol Jorge Martin (Ducati) foi diagnosticado com contusões na cabeça, na mão e no tornozelo direitos, depois da queda sofrida hoje na terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, informou a organização.

O diretor da equipa Pramac, pela qual alinha o piloto espanhol, informou, no sítio oficial do campeonato do mundo, que Jorge Martin foi transportado ao hospital “consciente”, mas com “dores em todo o corpo”.

“Esteve muito tempo na gravilha, com o médico, a receber assistência, mas parece que está tudo bem, apesar de algumas dores”, disse o italiano Francesco Guidotti.

Jorge Martin caiu na curva sete do Autódromo Internacional do Algarve quando faltavam quatro minutos para o final da terceira sessão de treinos livres do GP de Portugal.

Depois de assistido no local pelo médico da corrida, acabou transportado ao centro médico do circuito, seguindo depois para o hospital.

O GP de Portugal de MotoGP é a terceira de 19 provas do campeonato do mundo de 2021 e conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM), que esta manhã foi o nono mais rápido, a 0,653 segundos do mais rápido da sessão, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).