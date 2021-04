O índice de transmissão de transmissibilidade do coronavírus, mais conhecido como R(t), manteve-se estável em Portugal nas últimas 24 horas, registando-se o mesmo valor de 1,05 a nível nacional que se verificou no último boletim, referente a quinta-feira. Se contabilizarmos os indicadores apenas em Portugal Continental, o R(t) é de 1,04, o mesmo valor registado no dia anterior.

A nível nacional, a incidência é de 71,6 casos de infeção por 100 mil habitantes. No Continente, há 68 casos por cada 100 mil habitantes.

Nesse sentido, o R(t) e a incidência mantêm-se estáveis, após estes valores terem descido na quinta-feira — na quarta-feira, a nível nacional o R(t) estava nos 1,06, com incidência de 72,4 casos por cada 100 mil habitantes.

O boletim da Direção Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado revela ainda que Portugal ultrapassou a barreira dos 830 mil casos de infeção por SARS-CoV-2, depois de terem sido detetados 649 novos casos nas últimas 24 horas.

No total, foram registados 830.560 casos de coronavírus desde o início da pandemia, sendo que 788.274 (mais 667 em relação ao dia anterior) já recuperaram.

Quanto ao número de mortes, registaram-se mais cinco óbitos nas últimas 24 horas — três na região de Lisboa e Vale do Tejo, um no Algarve e outro nos Açores — elevando o total para 16.942.

Apesar de não ter registado qualquer óbito, foi na região Norte que se verificou o maior número de infeções (258), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (198). Na região Centro, há mais 52 casos de infeção a registar, enquanto no Alentejo há mais 43 e no Algarve mais 47. Nos Açores registaram-se mais 33 casos positivos de SARS-CoV-2, enquanto na Madeira foram 18 as novas infeções.

Menos internados, mas mais doentes em UCI

Quanto ao número de internados, verificou-se uma descida: há neste momento 415 doentes hospitalizados, menos 14 comparativamente ao dia anterior. No entanto, registou-se um aumento no número de pessoas admitidas em unidades de cuidados intensivos (UCI): são agora 103, mais duas do que nas últimas 24 horas.

Comparativamente ao sábado da semana passada, há menos 51 pessoas internadas, uma tendência que se verifica também nos internamentos em UCI: há uma semana eram 119, atualmente são 103.

Por outro lado, o número de casos ativos diminui: são neste momento 25.344, menos 23 do que nas últimas 24 horas. Contudo, aumentou o número de contactos sob vigilância das autoridades sanitárias — são neste momento 20.638, mais 698 do que na quinta-feira.