Foi muito ligeiro, pouco mais do que um tremor, mas o suficiente para ser sentido pela população. Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter, com epicentro a 10 quilómetros a sul de Ourém, distrito de Santarém, foi registado este sábado às 16h42, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Entroncamento e Ourém (Santarém)”, esclareceu o IPMA em comunicado.

Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

SISMO (Continente)

/ Mag 2.7 / 9 km S-SW Vila Nova de Ourém, aprox. / 17-Abr-2021 16:42:41 (hora local) / *** Sentiu este sismo? https://t.co/y4mRnfOJMS / +Info: https://t.co/vSWvlBVw0W — IPMA (@ipma_pt) April 17, 2021

Tratou-se de um sismo de fraca intensidade, segundo a escala utilizada para fazer a medição. Um sismo de grau dois é o mínimo que uma pessoa pode sentir, equivalente a um ligeiro tremor, medido na escala de Richter que varia entre um e 10 graus.