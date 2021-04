Covid-19. Número de internamentos e de casos ativos aumenta

Norte continua a concentrar maior número de casos. Casos ativos aumentam

Outra tendência revelada pelo boletim deste domingo é o facto do Norte do país continuar a ser a região com mais casos de infeção diária. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 193 casos de SARS-CoV-2 naquela região, , seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 109 infecções, região onde se verificaram duas das três mortes por Covid-19 deste domingo. O outro óbito registou-se na região Centro, onde há ainda mais 46 novos casos de coronavírus.

Quanto ao Algarve, viu o número de infeções aumentar em 38, enquanto o Alentejo registou mais cinco casos. Já os Açores têm mais 33 novas infeções e a Madeira 17.