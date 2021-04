A deputada na Assembleia da República Alexandra Vieira será a cabeça de lista do BE à Câmara de Braga nas próximas autárquicas, anunciou este domingo o partido.

Em comunicado, o BE acrescenta que a lista à Assembleia Municipal será encabeçada por António Lima, atual líder da bancada do Bloco naquele órgão.

Os nomes, apresentados pela comissão coordenadora concelhia e aprovados por unanimidade neste órgão, obtiveram 93% dos votos na reunião do plenário de aderentes do concelho de Braga, realizada na sexta-feira.

Alexandra Vieira é licenciada em História e mestre em Sociologia de Educação e Políticas Educativas, pela Universidade do Minho, tendo sido eleita deputada municipal pelo BE em 2017.

Em 2019, foi eleita deputada à Assembleia da República, onde, segundo é referido na nota, “tem centrado o seu trabalho nas áreas da educação, cultura, património e negócios estrangeiros”.

É igualmente dirigente nacional, distrital e concelhia do BE.

É professora de História e também dirigente do Sindicato dos Professores do Norte.

António Lima é licenciado em Direito, pela Universidade do Minho, e tem dedicado grande parte da sua atividade profissional ao direito laboral, como advogado do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços do Minho.

Deputado municipal e cabeça de lista àquele órgão autárquico em 2001, 2009 e 2017, António Lima foi também cabeça de lista do BE à Câmara de Braga em 2005.

É dirigente concelhio do Bloco, tendo desempenhado durante vários mandatos cargos distritais e nacionais.

Atualmente, o BE não tem qualquer eleito no executivo municipal de Braga, que é composto por sete elementos da coligação PSD/CDS-PP/PPM, três do PS e um da CDU.

Para as autárquicas deste ano, que se irão realizar entre setembro e outubro, estão já anunciadas as candidaturas de Hugo Pires (PS) e Eugénia Santos (Chega), além da recandidatura de Ricardo Rio, atual presidente da Câmara, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.