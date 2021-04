O carteiro Jorge Costa é o candidato da CDU à Câmara de Olhão, no distrito de Faro, uma autarquia dominada pelo PS em mais de 40 anos de poder local autárquico, anunciou a coligação que junta PCP e PEV.

Em comunicado, a CDU adianta que Jorge Manuel Guerreiro Costa, de 60 anos, carteiro de profissão, é dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações e membro da Comissão Concelhia de Olhão do PCP.

A Câmara de Olhão é governada desde 1976 pelo PS, partido cujo candidato para estas eleições é o atual presidente, António Miguel Pina, que detém maioria absoluta e concorre para o seu terceiro e último mandato.

O candidato da CDU foi eleito para a Assembleia de Freguesia de Quelfes e integrou o executivo desta Junta de Freguesia em 2014, onde “teve particular intervenção nas áreas do desporto e juventude”, lê-se na nota enviada pela coligação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jorge Costa participou nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, na modalidade de marcha, é treinador de atletismo e organizador do Troféu de Marcha Jorge Costa, assim como dos Jogos de Quelfes, desde a sua primeira edição, sendo vice-presidente da Associação Jogos de Quelfes — Portugal.

A CDU anunciou também Florbela Gonçalves como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Olhão, órgão a que se candidatou em 2017 como independente, tendo sido eleita e assumindo “empenhadamente a função”, aponta a estrutura.

Com 51 anos, a candidata é licenciada em Gestão e Administração pública, com especialização em Gestão Urbana e Municipal, exercendo atualmente funções na Direção de Finanças de Faro.

A CDU assume o objetivo de “aumentar o número de votos e de mandatos neste concelho e de terminar com a maioria absoluta” do PS, recuperando um vereador no executivo municipal num concelho “marcado por profundas desigualdades e fragilidades sociais”.

Para a coligação, o concelho é também marcado “pela descaracterização da vocação marítima e pesqueira da cidade, com a especulação imobiliária a sobrepor-se às necessidades de desenvolvimento de diversas zonas”, apontando como exemplos o caso do negócio imobiliário da antiga fábrica Bela Olhão.

A CDU conclui destacando algumas das suas intervenções no concelho nos últimos quatro anos, como a luta pelas dragagens na Ria Formosa, a defesa dos direitos dos mariscadores e viveiristas, a exigência da abolição das portagens na Via do Infante ou a luta pela reposição das freguesias da Fuseta e de Moncarapacho.

Alem de Jorge Costa e António Miguel Pina atual, concorre também à presidência do município António Viegas, ex-líder da Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), pelo PSD.

Em 2017, PS venceu as eleições como 51,75% dos votos, obtendo cinco mandatos, tendo a da coligação PPD/PSD/CDS-PP/MPT/PPM alcançado 26,05% dos votos e dois mandatos.

Em 2013 a votação foi mais renhida, com o PS a obter 32,6% dos votos e o PSD 26,2%.