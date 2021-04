Líder do Sinn Fein pede desculpa pela morte de Luís Mountbatten após funeral de príncipe Filipe

A líder do partido Sinn Fein, antigo braço político do grupo paramilitar Exército Republicano Irlandês, pediu desculpa pelo assassinato do lorde Luís Mountbatten, que perdeu a vida em 1979 às mãos do IRA enquanto passava uma temporada de férias na casa de verão, no Castelo Classiebawn, na Irlanda.

À Times Radio, citada pelo The Telegraph, Mary Lou McDonald comentou que a morte do tio do príncipe Filipe, o duque de Edimburgo, foi “desoladora”. Quando questionada sobre se pediria desculpas ao príncipe de Gales pela morte do seu tio-avô, McDonald respondeu: “O exército e as forças armadas associadas ao príncipe Carlos realizaram muitas, muitas, ações violentas na nossa ilha. Posso dizer, é claro, que sinto muito pelo que aconteceu. Claro, é de partir o coração”.