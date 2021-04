A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu este sábado por 32-27 com a congénere da Alemanha, em jogo da primeira mão do play-off de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2021, disputado Pavilhão Municipal do Luso.

Portugal, que ao intervalo perdia por 17-10, terá de recuperar da desvantagem no segundo embate para poder conquistar o inédito apuramento para a fase final do Mundial, cuja 25.ª edição se vai realizar em Espanha, entre 02 e 19 de dezembro de 2021.

O jogo da segunda mão frente à seleção germânica, campeã mundial em 1993 e que conta com 22 participações (em 24 possíveis) na competição, está agendado para terça-feira, na cidade alemã de Hamm, com início às 17:30 (16:30 em Lisboa).