Franz von Holzhausen é o responsável máximo pelo design de todos os modelos da Tesla e agora surge envolvido, como aliás seria de esperar, no recrutamento de uma equipa de design para os escritórios da marca em Xangai. Um vídeo que conta com a presença do estilista de Elon Musk vem confirmar o desejo do construtor norte-americano em conceber na China aquele que será o seu modelo mais barato, que se pode vir a denominar Model 2.

O compromisso da Tesla para com a China, como compensação de ser o primeiro (e o único, até ver) construtor estrangeiro a ser concedido o direito de ser dono da sua fábrica no país, uma vez que todos os restantes são obrigados a admitir um parceiro local com ligações ao Estado, pressupunha a instalação de uma fábrica de automóveis, uma linha de produção de baterias e um centro de engenharia e de design. Em linha com o que foi igualmente acordado com os alemães para as instalações de Berlim.

A jovem equipa de designers locais funcionará sob a batuta de von Holzhausen e em cima da mesa estará um modelo mais pequeno do que os actuais Model 3 e Y, restando saber até que ponto a Tesla pretenderá utilizar a mesma plataforma para reduzir os custos de concepção e produção.

O objectivo de apontar à fasquia dos 25.000 dólares, cerca de 20.860€, deixa antever uma diferença de preço considerável face ao Model 3, tanto mais que, ao ser mais leve, poderá ir mais longe com os packs de baterias mais pequenos e baratos.