Sara Moreira ganhou na manhã deste domingo a medalha de prata na NN Mission Marathon, que se realizou uma semana depois do previsto e no aeroporto de Enschede Twente (Países Baixos) e não em Hamburgo, como estava inicialmente previsto, devido ao contexto de pandemia que o país atravessa.

Em paralelo, a atleta de 35 anos conseguiu aquele que era o grande objetivo pessoal: alcançar uma marca que lhe permitisse atingir os mínimos olímpicos, algo conseguido com o tempo de 2.26.42, mais de 2.30 minutos abaixo do registo previsto para aceder à competição nos Jogos de Tóquio, no Japão. A alemã Katharina Steinrück ganhou a corrida com 2.25.59, ao passo que Rabea Schöneborn acabou no terceiro posto com 2.27.03.

Já Jéssica Augusto, que inicialmente estava também inscrita na prova, acabou por falhar a competição devido a uma lesão contraída nos Nacionais de corta-mato longo, realizados na terceira semana de março. Agora, a atleta minhota de 39 anos poderá ainda conseguir os mínimos em Copenhaga ou em Milão, a 16 de maio, ou optar por concentrar baterias na qualificação para Tóquio na prova de 10.000 metros.

De recordar que Portugal já tinha duas atletas com mínimos olímpicos na maratona: Carla Salomé Rocha, que conseguiu um excelente oitavo lugar na maratona de Londres de 2019 com o tempo de 2.24.27, e Sara Catarina Ribeiro, que acabou a maratona de Valência, no final de 2019, na 12.ª posição com a marca de 2.26.40.

