Pelo menos sete polícias paquistaneses foram hoje feitos reféns em Lahore, no Paquistão, por manifestantes antifranceses ligados a um partido islamista radical, disse um porta-voz da polícia.

“Membros do TLP”, o partido Tehreek-e-Labbaik Paquistão, “têm cinco polícias e dois membros do corpo de Rangers como reféns”, denunciou o porta-voz da polícia em Lahore, Rana Arif.

Numa publicação no Twitter, o porta-voz do governo provincial do Punjab, Firdous Ashiq Awan, adiantou que até 12 polícias podem ter sido raptados e levados para a mesquita do TLP em Lahore, onde centenas de manifestantes antifranceses estão reunidos.

Desde segunda-feira que os manifestantes protestam contra a prisão do seu líder, detido por ter exigido a expulsão do embaixador francês.

Em várias cidades do Paquistão verificaram-se protestos contra a França, durante os quais morreram seis agentes da polícia, levando a embaixada francesa a apelar aos seus cidadãos para deixarem o país temporariamente.

Segundo Firdous Ashiq Awan, “grupos violentos armados com ‘cocktails molotov’ e garrafas de ácido” invadiram hoje de manhã a esquadra de polícia de Nawankot.

Os líderes dos TLP, partido oficialmente proibido, referiram que vários membros do seu movimento foram mortos no domingo.

“Não os enterraremos até o embaixador francês ser expulso”, disse, num vídeo divulgado na Internet, um dos dirigentes do TLP em Lahore, Allama Muhammad Shafiq Amini.

O TLP iniciou uma campanha antifrancesa desde que o presidente, Emmanuel Macron, defendeu o direito de o jornal satírico Charlie Hebdo publicar desenhos de Mohammed, ato que consideram uma blasfémia.