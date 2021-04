Anthony Fauci, o imunologista norte-americano que chefia o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, acredita ser possível que as crianças comecem a ser vacinadas contra a Covid-19 no primeiro trimestre de 2022 ou talvez antes. Em entrevista à CNN, o especialista afirmou que a administração da vacina aos mais novos poderá ocorrer em “praticamente qualquer idade”.

A Pfizer já emitiu um pedido de autorização especial para administrar a vacina em crianças com 12 a 15 anos, depois de os ensaios clínicos terem demonstrado uma eficácia de 100% na proteção contra a Covid-19 nessas faixas etárias. Dos 2.260 adolescentes que receberam a vacina no âmbito dos ensaios clínicos, nenhum desenvolveu Covid-19. Os 18 voluntários que receberam placebos foram infetados.

Em declarações publicadas pela Pfizer, o CEO da farmacêutica, Albert Bourla, mostrou-se ainda mais otimista que Anthony Fauci e admitiu que a administração da vacina às crianças destas idades pode arrancar ainda antes do início do próximo ano escolar nos Estados Unidos — assim o permita a Food and Drug Administration (FDA), que regula os medicamentos que entram no mercado.

Entretanto, a Pfizer a BioNTech avançaram para um outro ensaio clínico que testa a vacina em crianças com seis meses a 11 anos. Cerca de 4.500 crianças nessas faixas etárias vão receber a vacina da Pfizer/BioNTech para determinar a sua eficácia. A Moderna também está a trabalhar num ensaio clínico para pessoas com seis meses a 12 meses, onde vão participar 6.750 voluntários.