A experiência foi bem sucedida: o helicóptero Ingenuity da NASA conseguiu voar e aterrar em Marte, tornando-se assim no primeiro objeto humano a completar um voo noutro planeta. A NASA prova assim que é possível pilotar um helicóptero na rarefeita atmosfera de Marte, um passo importante para o futuro das missões ao planeta, sobretudo as tripuladas. E fá-lo à primeira tentativa.

A agência espacial norte-americana já publicou as imagens recebidas no Laboratório de Propulsão a Jato, em Pasadena (Califórnia), nas redes sociais. O vídeo mostra as primeiras imagens do helicóptero, do rover Perserverance e o entusiasmo da equipa que gere a missão.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: ???? pic.twitter.com/h5a6aGGgHG

— NASA (@NASA) April 19, 2021