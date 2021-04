R(t) baixa para 1, mas aumento dos internamentos por Covid-19 é o maior em dois meses

Há 25.059 casos ativos no país neste momento, menos 328 do que a atualização publicada no domingo passado. Quinhentas e quarenta e sete (547) pessoas foram consideradas recuperadas da infeção pelo SARS-CoV-2, mas 20.823 estão sob vigilância das autoridades de saúde, mais 111 em relação às 24 horas anteriores.

Dos novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2, 97 registaram-se no Norte, 56 em Lisboa e Vale do Tejo, 24 no Centro, nove no Alentejo, cinco no Algarve, mais 15 na Madeira e 14 nos Açores — onde, recorde-se, foi registada a única morte por Covid-19 em Portugal este domingo.

Os cálculos indicam que foram retirados sete casos positivos à soma de infetados registados no último domingo na faixa etária até aos nove anos — cinco do sexo masculino e dois do sexo feminino. O Observador já contactou a DGS para apurar a origem desta alteração, mas ainda não obteve resposta.

Da totalidade de novos casos, 48 têm 40-49 anos, 46 têm 30-39 anos, 31 estão na faixa etária dos 60-69 anos e há 10 novos casos tanto na população com 10-19 anos, como com 50-59 anos. Vinte pessoas têm 70-79 anos, 19 tem 80 anos ou mais e apenas três estão na faixa etária dos 20-29 anos. Não se sabe se os sete casos retirados à faixa etária mais jovem foram distribuídos para outros grupos.