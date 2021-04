Artigo em atualização

“Desvios às melhores práticas, erros e omissões”. Foi logo assim, com este reconhecimento em nome do PS, que Carlos César começou a intervenção com que abriu, esta segunda-feira, o evento de aniversário do partido. O tema passa por uma homenagem aos autarcas eleitos em 1976, mas o presidente do PS preferiu arrancar o evento começando pelo elefante na sala e, numa altura em que a Operação Marquês concentra todas as atenções, fez uma intervenção focada na defesa da transparência e nas reformas para “aprofundar a democracia” que entende que o PS deve promover.

No Capitólio, em Lisboa, o presidente dos socialistas puxou pelo legado do PS nestes temas, apesar de reconhecer os tais “desvios” que “num ou noutro momento” da história do partido aconteceram, sem nunca nomear diretamente José Sócrates nem se referir à Operação Marquês. “Podemos dizer que estivemos nos impulsos modernizadores essenciais e nos grandes avanços que o país conheceu”, garantiu, apresentado aliás António Costa como “um dos principais fatores de confiança dos portugueses nas suas instituições e no seu futuro”.

O outro fator de confiança, defendeu, deve ser a própria história do PS. “Os grandes avanços legislativos nos combates pela transparência e não só”, defendeu, lembrando legislação para a independência do poder judicial, para o combate à corrupção ou a valorização de provas indiretas e escutas, “deveram-se, é bom não esquecer, na maior parte das vezes à iniciativa ou aprovação do PS”.

Mas o partido deve desenvolver mais trabalho nesse sentido, reconheceu: se a “saúde dos portugueses” é a prioridade, “a saúde da democracia deve continuar a concentrar das nossas atenções, inclusive nas dimensões regulatórias de que tanto se fala”. E essa democracia, prosseguiu, é uma democracia em que os portugueses “reconheçam a probidade dos seus decisores”. “Sabemos que sendo o melhor dos regimes que conhecemos, o que lhe falta para ser melhor é o seu aprofundamento e não o seu aligeiramento, mecanismos de proteção e não de desregulação”, reforçou.

Os “riscos” dos tempos — em que as pessoas podem encontrar “refúgio” em “oportunismos antidemocráticos” — indicam que se deve continuar o tal “percurso de aprofundamento”. E o PS deve envolver-se “ativamente” na concretização de “medidas e reformas instrumentais para combater vazios e descrenças”: é uma tarefa “irrecusável”, sublinhou César.

O presidente do PS falou depois de um momento de homenagem ao histórico socialista Jorge Coelho, que morreu no dia 7 de abril e que foi definido por António Costa como a alma do PS. Foi com essa citação que o speaker abriu o evento e a ela seguiu-se a projeção de uma série de imagens de Coelho em eventos do PS e com antigos líderes do PS.

Depois, um minuto de silêncio pelo antigo dirigente socialista, cumprido por uma série de dirigentes e membros do Governo (António Costa, Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues, Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes) e um grupo de cerca de 20 autarcas eleitos em 1976, convidados para serem homenageados neste evento. Os restantes membros e militantes estão a assistir à sessão à distância, de forma virtual — para entrar na sala foi, aliás, preciso fazer testes rápidos à covid-19.