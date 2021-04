Artigo em atualização

Durante o dia das alegações finais, o procurador Steve Schleicher encerrou o argumento final a dizer que “foi excessivo” e “não razoável” o uso da força de Derek Chauvin no momento em que imobilizou George Floyd durante a detenção, no dia 25 de maio de 2020. Floyd acabou por morrer, provocando uma onde de indignação pelo mundo e protestos pacíficos e violentos nos EUA. O procurador considerou esta segunda-feira “extremamente desproporcional” os nove minutos e 29 segundos em que Floyd esteve pressionado pelo joelho do polícia.

“Isto não foi uma ação policia, foi um assassinato. O réu é culpado das três acusações e não há desculpa”, referiu o procurador da acusação de Derek Chauvin. Por outro lado, o advogado de Derek Chauvin defendeu o ex-polícia com o argumento de que George Floyd pode ter sofrido de envenenamento por monóxido de carbono, por estar próximo do tubo de escape quando foi imobilizado. Eric Nelson levou para o julgamento um patologista forense que admitiu que pode ter havido outros fatores a contribuir para a morte de Floyd e Martin Tobin assegurou que o monóxido de carbono pode ter contribuído para a morte.

Aos jurados, a defesa de Chauvin pediu que se faça uma “avaliação honesta” destes factos, alertando para que sejam “intelectualmente honestos sobre as evidências”.

Eric Nelson, o principal advogado do ex-agente, justificou que houve uma conjunto de fatores que contribuíram para a morte de George Floyd, entre eles problemas de saúde e o uso de drogas, e alerta para o facto de, segundo disse, “não haver evidências de qualquer lesão cerebral” que tenha como justificação a morte por asfixia. “Não estou a sugerir que esta foi uma morte por overdose, é um processo multifatorial”, sugeriu ainda a defesa.

O advogado de Derek Chauvin, Eric Nelson, concluiu o argumento a falar sobre paramédicos e até sobre os esforços de reanimação e o medicamento que foi administrado devido à suspeita de overdose. “Não estou a sugerir que a ambulância e os paramédicos fizeram algo de errado”, disse o advogado, mas sim que “os seres humanos tomam decisões em situações altamente stressantes, que acreditam estar certas no momento em que ocorrem”, acrescentou para justificar que “os polícias são seres humanos capazes de cometer erros em situações altamente de stress”.

Durante a defesa, Nelson chegou mesmo a dizer que “um polícia razoável entende a intensidade” da luta entre os agentes e Floyd, tendo em conta a “resistência ativa” alegadamente apresentada pelo cidadão. O advogado diz que “há muitos ‘e se'” em todo o caso e garante que, na sua visão, que “o estado não conseguiu provar” o homicídio.

Durante as alegações finais, Jerry Blackwell, advogado da entidade equivalente ao Ministério Público lembrou que a defesa disse que “Floyd morreu porque o seu coração era muito grande”, com justificações de que foi a dilatação do coração que levou à morte do afro-americano. Para Blackwell não há dúvidas: “Tendo em conta todas as evidências e tudo o que foi dito, a razão pela qual George Floyd está morto é porque o coração de Chauvin era muito pequeno.”

A acusação de homicídio em segundo grau exige que os procuradores façam prova de que Chauvin quis deliberadamente prejudicar Floyd, mas que não pretendia matá-lo, enquanto a acusação de homicídio em terceiro grau exige prova de que as ações de Chauvin foram “eminentemente perigosas” e sem olhar ao risco de perda de vida.

Já a acusação de homicídio por negligência exige que os jurados acreditem que o agente causou a morte de Floyd sem ser de forma consciente.

Cada uma das acusações pode levar a uma pena máxima diferente: 40 anos para homicídio em segundo grau; 25 anos para homicídio em terceiro grau; 10 anos para homicídio por negligência.

As autoridades norte-americanas estão a preparar-se para vários dias de eventuais manifestações por todo o país depois de conhecida a sentença do antigo polícia que está a ser julgado pelo homicídio de George Floyd, em 2020.