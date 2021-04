Cinco das mulheres que enchem a EmbaiXada de energia empreendedora contam a sua história na primeira pessoa.

Cátia Curica — Organii Bio

A minha irmã Rita é loira e eu sou ruiva. Ambas crescemos com alergias sistemáticas na pele, sem poder usar os produtos mais comuns. Foi a viajar que percebemos que havia cosméticos – que não chegavam a Portugal – que a nossa pele tolerava. As nossas descobertas pareciam-nos um tesouro por partilhar. “E se abríssemos uma loja?”

A Organii Bio nasce em 2009 como uma única loja, no Chiado, onde juntávamos marcas selecionadas de cosméticos biológicos, biodegradáveis e acessíveis. Queríamos ser uma loja de dia a dia, sem elitismos e com variedade. Entre maquilhagem, perfumes, cremes, produtos para homem e para criança, protetores solares e perfumes para a casa, havia um pouco de tudo na Organii Bio.

A loja da EmbaiXada foi o nosso segundo espaço e arrancou em 2013, juntamente com o projeto da EastBanc. Convidaram-nos a visitar o edifício e pensámos: “temos de estar aqui”. Na altura pediam-nos muito que tivéssemos tratamentos de spa e este espaço era perfeito: tinha uma sala hexagonal, rodeada de janelas, com uma lareira antiga lindíssima. Foi aqui que começámos a fazer tratamentos de rosto, corpo e estética.

Inês e Marta Fonseca — Latitid

Os nossos percursos profissionais eram diferentes, mas, afinal, complementavam-se na perfeição. Com uma formada em gestão e outra em design de moda, bastou-nos o know-how da nossa tia Fernanda, há anos no mercado têxtil, para lançarmos, em 2013, a Latitid. A marca de roupa de banho e praia foi evoluindo e hoje temos a Latitid Mini (para crianças) e ainda acessórios como bonés, mochilas, sacos ou toalhas de praia.

Quando lançámos a marca, ela era a primeira de swimwear em Portugal a apresentar modelos com muita atenção ao design. Os cortes, os padrões e as texturas são mais inspirados em street style do que em swimwear. Temos muita variedade e garantimos que todos os nossos fatos de banho vestem excecionalmente bem. E porque o fit é dos fatores mais importantes para quem compra, termos lojas físicas continua a ser essencial.

Assim que soubemos do projeto da EmbaiXada quisemos fazer parte dele. Em 2014, tínhamos apenas uma parede no átrio, que correu logo muito bem. Em 2015 conseguimos uma loja própria e, em 2018, um upgrade: estamos agora com uma loja espaçosa, luminososa, com montra e a melhor localização possível.

Helena Lopes Cardoso — HLC

Com apenas 26 anos tinha uma vida estabelecida, com três filhos e uma licenciatura em economia, mas sentia muita vontade de fazer algo ligado às artes. Como sempre fui apaixonada por joias – que vejo como peças mais essenciais do que acessórias – acabei por ir tirar um curso de joalharia. Os três anos de aprendizagem fizeram nascer, em 2013, a HLC.

As minhas iniciais são o nome da marca e ela nasce como um reflexo da minha forma de estar na vida: sempre pronta para o que vier. É por isso que as minhas peças brilham em diferentes contextos, do mais formal ao mais informal, e tanto se levam a um casamento como à praia. Os materiais são escolhidos com cuidado e, regra geral, só trabalho metais preciosos, a prata e a prata dourada, com exceção para as peças HLC Plus, em que uso também diamantes e ouro.

Para me manter inspirada, a localização da loja é fundamental: sempre que venho trabalhar para a EmbaiXada, venho bem-disposta. A loja é bonita, cheia de identidade e está inserida num edifício lindo. A EmbaiXada, além de ter uma localização premium, tem uma atmosfera muito própria. É um match perfeito para a HLC.

Benedita Formosinho — Benedita Formosinho

Foi com 25 anos que lancei a minha própria marca de design de moda – mas ela vivia na minha cabeça há muito mais tempo. Tendo estudado design de moda e estagiado com o Ricardo Preto, a ideia de criar uma marca com a minha visão foi ganhando forma e, em maio de 2018, dei esse passo.

Durante o primeiro ano, trabalhava apenas num ateliê em Setúbal, onde vivo. Foi no verão de 2020 que recebi quase ao mesmo tempo dois grandes convites: apresentar uma coleção na ModaLisboa e abrir uma loja na EmbaiXada. As minhas peças já chegavam a lojas em Itália, em França e na Áustria, mas abrir um espaço em nome próprio em Lisboa parecia-me um passo maior do que a perna. Hesitei, mas decidi que não podia ficar a pensar o que seria do que não foi. Fiz bem.

Apesar do crescimento da marca, mantenho os padrões. Os materiais que uso são quase sempre de origem portuguesa e a sua qualidade é um requisito: faço questão de escolher presencialmente os materiais, as texturas, os contrastes. E gosto de ir buscar elementos improváveis como a manta alentejana, o burel ou a cestaria e incorporá-los nas roupas e acessórios que crio.

O projeto Eastbanc para o Príncipe Real

A EmbaiXada congrega ainda marcas como Boa Safra, Ecolã, Castelbel, ISTO, Chumeco, Meamstyle, Indústria, Atalho Real, Welcome to Art, Gin Lovers, D.O.T., LIghtstar e FV Concept Store. O edifício está inserido num projeto que a Eastbanc tem vindo a desenvolver na última década no Príncipe Real, com o objetivo de revitalizar bairros históricos, trazendo-lhes novos públicos sem os descaracterizar. O foco é manter e restaurar o património arquitetónico, cultural e paisagístico. No Príncipe Real, a transformação passou não só pela criação da EmbaiXada mas também pelo projeto de reabilitação do Palácio Faria, a cargo de Souto de Moura, ou do trabalho com inquilinos que vão desde o histórico Pavilhão Chinês ao restaurante do chef Jamie Oliver, entre muitos outros.

