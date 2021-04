O presidente do Aliança, Paulo Bento, vai candidatar-se à Câmara Municipal de Torres Vedras, distrito de Lisboa, nas eleições autárquicas deste ano, anunciou esta terça-feira o partido.

Em comunicado, o partido dá conta de que “o presidente da direção política nacional do Aliança, Paulo Bento, irá liderar a lista que o partido vai apresentar à Câmara de Torres Vedras”. A lista que Paulo Bento vai encabeçar vai integrar cidadãos que são “na sua esmagadora maioria sem filiação partidária“.

O presidente do Aliança, que sucedeu ao antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes no final de setembro de 2020, pretende fazer do percurso até às eleições “um tempo de debate sério” e de discussão das “propostas que cada candidatura apresentar” à autarquia de Torres Vedras.

Paulo Bento é antigo militante do PSD, assim como o antecessor, e já foi vereador da autarquia à qual vai concorrer este ano. O dirigente partidário também trabalhou com Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.