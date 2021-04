Boletim DGS. Casos ativos têm maior redução diária deste mês

O boletim dá conta ainda de menos 25 internamentos com Covid-19 no último dia, para um total de 429 (o mesmo valor do boletim da passada sexta-feira); e menos 5 internados do que no mesmo dia da semana passada. Um número que, ainda assim, fica acima do registo deste sábado — 415 internamentos — o mais baixo desde 11 de setembro.

Há, no entanto, mais um doente em unidades de cuidados intensivos (UCI), num total de 113 camas ocupadas. É a quarta subida consecutiva (após quatro descidas seguidas), ficando, ainda assim, abaixo do mesmo dia da semana passada (-5).

O número de internados em UCI não tem conhecido grandes oscilações nas últimas semanas. Desde o início do mês, o valor mais elevado foi atingido a 2 de abril (131) e o valor mais baixo no dia 16, a passa sexta-feira (101). Desde esse mínimo — não só do mês mas desde 29 de setembro —, há mais 12 internados.