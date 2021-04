Uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo no Caminho de São Martinho, na cidade do Funchal, resultou esta terça-feira numa morte e num ferido grave, revelou fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF).

A vítima mortal, de 63 anos de idade e natural do Funchal, era, de acordo com os BSF, o segundo ocupante do motociclo, tendo sido transportado para o Hospital Central do Funchal Drº Nélio Mendonça por uma ambulância dos BSF onde acabou por falecer. O segundo sinistrado foi transportado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) para o hospital com múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores.

A EMIR — Equipa Médica de Intervenção Rápida, a Polícia de Segurança Pública e os BSF e os BVM tomaram conta da ocorrência, ocorrida às 18h21 horas.