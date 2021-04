A Superliga Europeia era uma ideia há muito discutida nos bastidores do futebol europeu, demorou 72 horas a passar à prática quando na quinta-feira foi conhecido o projeto final de remodelação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pela UEFA e até domingo os 12 “dissidentes” assinaram o acordo para a criação de uma nova prova, mas teve pelo menos mais dois pontos nos bastidores que sustentaram a concretização da iniciativa: um estudo encomendado a uma empresa especializada na área para perceber qual seria a sensibilidade dos adeptos perante a competição e um documento de quatro pontos que norteava os objetivos da mesma.

Tudo para ter mais certezas sobre a decisão. Tudo nos bastidores. Tudo em segredo. Tudo circunscrito a um grupo restrito de pessoas. Em menos de 48 horas, tudo público. Na imprensa espanhola e na imprensa inglesa.

O jornal As revelou esta terça-feira um estudo da empresa Opinionway, encomendado pelos responsáveis pela criação da Superliga Europeia, que validou a opinião de 4.063 adeptos de futebol das mais diversas idades entre 6.272 tentativas com uma outra particularidade: ao invés de 12 clubes, eram 15 aqueles que faziam parte do inquérito, juntando-se o PSG, o Bayern e o B. Dortmund aos já conhecidos Real Madrid, Barcelona, Atl. Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Inter e AC Milan.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O estudo foi feito entre os dias 10 e 15 de fevereiro, com uma margem de erro de 0,8% a 1,6%, e concluía que a maioria era a favor da Superliga Europeia, numa média de 66% de aprovação entre os 76% em Espanha e os 57% na Alemanha (havendo pelo meio os 72% de Itália, os 71% de França e os 59% do Reino Unido). Entre os adeptos que mais se mostravam favoráveis, 87% eram do Manchester City, 86% do Real Madrid e 84% do PSG, ficando no polo oposto os adeptos do Tottenham (60%) e do B. Dortmund (59%). Por idades, havia uma aceitação de 73% entre os 15 e os 24 anos, 76% dos 25 aos 34, 71% dos 35 aos 49, 56% dos 50 aos 64 e 50% com 65 ou mais.

Também esta terça-feira, o The Guardian revelou um documento descoberto num código escondido do novo site da Superliga Europeia que nunca tinha sido publicado que, em quatro pontos, resume os principais objetivos da prova – com essa particularidade de, como explica a publicação, ser tão fácil de descobrir mesmo sem grandes conhecimentos sobre códigos informáticos que deveria envergonhar os próprios responsáveis da prova.