1. Tabela periódica

Mendeleev sonhou, a obra nasceu. Neste caso, a tabela periódica, a forma mais popular de organizar os elementos químicos. Em 1869, o químico russo Dmitri Mendeleev andava obcecado com a ideia de organizar os 63 elementos químicos conhecidos. Certa noite, terá disposto os elementos em cartões, juntamente com a respetiva massa atómica. Incapaz de ordenar o puzzle de uma forma que lhe fizesse sentido, adormeceu. E sonhou com os elementos ordenados da maneira correta. Quando acordou, passou imediatamente o sonho para um papel – não só conseguira encaixar todas as peças de forma correta, como os espaços que deixou em branco deixaram prever (corretamente) a descoberta de outros elementos químicos.

2. Google

Larry Page tinha 22 anos e estava a começar o seu doutoramento na Universidade de Stanford quando teve um sonho premonitório: conseguia descarregar a internet inteira para o seu computador ficando apenas com os respetivos links. O sonho começou a transformar-se em realidade ao acordar, altura em que escreveu imediatamente a base de um algoritmo. E o que é que fez com esse algoritmo? Nada mais nada menos que um motor de busca chamado Google.

3. Yesterday

Talvez já tenha ouvido falar na história de “Yesterday”, um dos maiores sucessos dos Beatles. A letra foi escrita em 1965 por Paul McCartney em Portugal, durante uma viagem de automóvel entre Lisboa e Faro, mas a música fora composta dois anos antes – certa manhã, McCartney acordara com uma música com que sonhara a soar-lhe repetidamente na cabeça. Sentou-se imediatamente ao piano e fez soar a melodia, que completou com uma letra provisória: “Scrambled eggs. Oh my baby how I love your legs.” Algo como: “Ovos mexidos. Ai, minha querida, como gosto das tuas pernas.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

4. Jack Nicklaus

Em 1964, Jack Nicklaus era uma estrela mundial do golfe a passar por um mau momento de forma. Numa noite, resolveu o problema. “Tive um sonho sobre o meu swing [movimento que antecede a tacada na bola]. Estava a bater bem no sonho e percebi que agarrava no taco de forma diferente. Quando cheguei ao campo na manhã seguinte, fiz como tinha feito no sonho e resultou.” Depois de um ano sem ganhar torneios, Nicklaus venceria o US Masters em dois anos consecutivos (1965 e 1966), tornando-se o primeiro golfista de sempre a consegui-lo.

E o colchão?

Não só o colchão importa como é parte fundamental de uma noite descansada, sem interrupções, que permita tirar o maior partido da fase REM, em que ocorre a maioria dos sonhos. É aqui que entra a EMMA, empresa que veio revolucionar a tecnologia de sono e a indústria. Surgiu em 2013, na Alemanha, e chegou a Portugal em 2017. É a marca do género mais premiada, tanto com o colchão EMMA One como com o EMMA Original. Ambos chegam a casa do cliente numa caixa, em 4 dias, com direito a 100 noites de teste.

Leia o QR code e descubra mais sobre os Colchões Emma: