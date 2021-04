Houve mesmo fumo azul (literalmente) sobre quem será o primeiro dissidente entre os seis “dissidentes” da Premier League que se apresentaram como fundadores da Superliga Europeia: num dia marcado pelos protestos que juntaram centenas de adeptos nas imediações de Stamford Bridge para receberem a equipa antes do jogo com o Brighton, a BBC avançou ao final da tarde desta terça-feira que o Chelsea está a ultimar a saída da nova competição milionária menos de 48 horas depois de se ter apresentado como um dos 12 clubes fundadores.

E numa fase em que tanto se fala sobre a evolução dos tempos, até como argumento utilizado por Florentino Pérez para justificar a criação da prova no atual contexto do futebol europeu, a notícia acabou por ser celebrada quase como se de um golo se tratasse no exterior do estádio onde os blues vão receber esta noite o Brighton. Antes, centenas de adeptos abriram potes de fumo e entoaram cânticos entre várias mensagens pedindo para que os responsáveis do Chelsea voltassem atrás e desistissem da ideia de participar na Superliga Europeia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

The moment Chelsea fans heard the alleged reports that the club is preparing to withdraw from the European Super League … (via @oliver_todd)pic.twitter.com/pDemLspHCi — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021

Em atualização