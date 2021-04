O Collision, o evento irmão da Web Summit que se realiza a partir de Toronto, no Canadá, começou esta terça-feira pela segunda vez num formato exclusivamente online, devido à pandemia de Covid-19. Na sessão de abertura, que contou com Paddy Cosgrave, fundador e presidente executivo da Web Summit, e John Tory, presidente da Câmara de Toronto, houve um pedido. “Prometa-me que volta aqui a Toronto em 2022”, disse Tory. Paddy fez uma pausa e respondeu de forma politicamente correta, sem certezas: “Voltamos num curto espaço de tempo”.

O Collision 2021 vai decorrer até quinta-feira através da plataforma online criada pela Web Summit para continuar a realizar os seus eventos, que foi testada pela primeira vez no Collision 2020. Este ano, a organização conta receber mais de 40 mil participantes. Em 2020, esta ferramenta que foi a solução para realizar a última edição da Web Summit, permitiu à organização receber 32 mil participantes, como disseram os responsáveis do evento em comunicado.

À semelhança da Web Summit, o Collision recebe empreendedores de todo o mundo, mas com um foco no ecossistema do Canadá e da América no Norte. Este edição contará com vedetas tornadas empreendedoras como o futebolista David Beckham, a atriz Nicole Kidman ou o ator Ryan Reynolds. Além disso, o evento conta também com a presença da Câmara Municipal de Lisboa e com a Startup Portugal através de parcerias da organização com estas entidades. É devido à parceria com a Startup Portugal que mais de 100 startups portuguesas vão participar este ano no Collision.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do lado português, o evento contará com a presença de empresas como a Sound Particles, assim como com a participação de Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e também com Carlos Moedas, o ex-comissário europeu que vai defrontar Medina nas eleições autárquicas deste ano. De acordo com a agenda do Collision, Moedas, à semelhança de Medina, participará em apenas uma das conferências como curador da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em junho de 2020, o Collision From Home, a primeira edição somente online do Collision, foi adiada de abril para junho. De forma igualmente simples, o evento arrancou também com Paddy Cosgrave a falar com John Tory. Nessa data, o foco foi também a pandemia. “Sentimos a sua falta aqui”, assumiu Tory. Na altura, foi Paddy quem questionou Tory sobre um regresso a Toronto. “Acha que é uma possibilidade o Collision decorrer em 2021, como está marcado, em Toronto”?. Tory respondeu: “Temos de ver, mas sou otimista”, disse.

Este ano, a conversa decorreu também palco principal, que agora se chama “channel 1: centre” [canal 1: centro, em português]. Como diz o nome, e à semelhança do que aconteceu na Web Summit em dezembro, esta é uma das várias plataformas de vídeo online nas quais os participantes podem assistir às várias conferências.

Além de Toronto e Lisboa, onde a Web Summit se realiza desde 2016 e deverá realizar-se até 2028, segundo o acordo existente entre o evento, a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo, a conferência tem versões análogas noutros países. Na Ásia, a empresa de Paddy Cosgrave está por detrás do RISE, que já decorreu durante cinco anos em Hong Kong e vai realizar-se em Kuala Lumpur, na Malásia, em 2022. Recentemente, a organização da Web Summit revelou que vai abrir escritórios em Tóquio, no Japão, em antecipação de um evento com o mesmo nome que vai realizar-se aí em setembro de 2022. Além disso, em 2022, a organização quer também promover um evento semelhante no Brasil.