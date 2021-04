O coordenador da task force para o Plano de Vacinação Covid-19 disse que Portugal está “num processo muito acelerado” de vacinação e mostrou-se confiante com a capacidade de vacinar em larga escala na próxima fase da campanha.

“Não considero nada preocupante”, disse sobre a necessidade de vacinar 100 mil pessoas por dia, sete dias por semana. O teste do fim de semana, com 180 mil docentes e não docentes vacinados (120 mil só no sábado), foi bem sucedido.

Mais preocupante é conseguir agendar essas 100 mil pessoas todos os dias e sem problemas, confessou na abertura da campanha nacional “Conversas com Cientistas – Décadas de Ciência para Dias de Vacinas”, organizado por cientistas com a agência Ciência Viva. O vice-almirante adiantou que segunda fase da vacinação vai obrigar a um reforço de 1.700 profissionais de saúde.

Uma das grandes preocupações que tenho são os sistemas de informação”, admitiu o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Outro problema, mas que escapa ao seu controlo, é que existam vacinas suficientes para administrar. As que chegaram foram praticamente todas usadas, ficando muito poucas em reserva para as segundas doses, disse Gouveia e Melo. Já foram administrados dois milhões de primeiras doses e 600 mil segundas doses.

O vice-almirante lembrou que “estamos a viver uma guerra, em que o inimigo não é racional, mas um inimigo oportunista”, disse o vice-almirante Gouveia e Melo.

É uma guerra porque há baixas, instabilidade, incerteza e receio genuíno”, disse o coordenador da task force para o Plano de Vacinação Covid-19.

E quando estamos em guerra, explicou, temos de ser organizados, disciplinados, usar da melhor forma possível os recursos e conhecimentos.

Gouveia e Melo recordou ainda que é submarinista e que prefere andar debaixo de água, mas que as atuais funções o obrigam a estar constantemente na televisão a comunicar sobre o processo de vacinação, em parte para compensar o “zigzag” na informação sobre as vacinas que afeta a confiança nos fármacos e no processo.