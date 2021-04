O antigo Presidente da República Mário Soares vai dar nome a uma das ruas da Covilhã, numa homenagem que integra as comemorações do 25 de Abril naquela cidade do distrito de Castelo Branco.

O programa preparado por esta autarquia, que é presidida por Vítor Pereira (PS), prolonga-se dos dias 22 a 26 de abril e inclui arruadas, conferências, exposições, visitas, inaugurações e a habitual sessão solene.

Segundo a informação do município, as comemorações têm início no dia 22, com uma homenagem aos trabalhadores do Município e da Águas da Covilhã que se aposentaram no último ano. No mesmo dia, às 18h30, na Tinturaria, terá lugar a conferência “Construir a Liberdade?”, por Antonieta Garcia.

Já no dia 23 de abril, às 14h30, será inaugurado o Miradouro Varanda dos Carqueijais, seguindo-se a visita e inauguração dos percursos pedestres Rota do Granito e Rota da Varanda dos Pastores. Para as 17h00 está marcada a sessão pública de apresentação do Plano de Ação da Candidatura da Covilhã a Cidade Criativa da UNESCO na área do Design, que também será transmitida em streaming, seguindo-se, às 20h00, a “Arruada Literária pela Liberdade: Poemas de Abril”, nas vozes de atores da ASTA, da Quarta Parede e do Teatro das Beiras.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No dia 24, as comemorações começam às 10h00, com uma visita às obras da Estrada do Porsim/S. Jorge da Beira, seguindo-se, às 11h30, uma visita à obra “Welcome Center — Casa de Apoio dos Moinhos, em Sobral de S. Miguel. Para as 14h30, está marcada uma visita a Cortes do Meio, que passará por algumas das intervenções realizadas naquela freguesia, estando também previsto o lançamento da primeira pedra das obras de ampliação do cemitério. Às 16h00, será realizada uma visita às obras do Mercado de Unhais da Serra, seguindo-se, às 17h30, uma homenagem a antigos autarcas da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso com um descerrar de placas e a realização de pequena cerimónia, com entrega de lembrança a todos os ex-presidentes ou familiares. Às 22h00 terá lugar uma “Arruada da Liberdade”, que é organizada pela União de Sindicatos e pela Banda da Covilhã. Meia hora depois, na Praça do Município, será projetado um vídeo alusivo à exposição “Suspensão em Movimento”, de Luís da Cruz.

Já no dia 25 serão transmitidas via online as “Canções de Abril” interpretadas pelas Adufeiras do Paul, Banda da Covilhã, Conservatório de Música da Covilhã, Coro Misto da Beira Interior e EPABI — Escola Profissional de Artes da Beira Interior. O içar das bandeiras e a sessão solene da Assembleia Municipal decorrem a partir das 10h30, seguindo-se a inauguração do Centro de Inclusão Social. Às 15h00 será realizada uma visita ao Centro de Inovação Empresarial, seguindo-se a visita ao Pátio dos Escuteiros. O descerramento de placa alusiva a Mário Soares, a quem foi outorgado o nome de uma rua da cidade está marcado para as 18h00, com a presença do filho, João Soares.

As comemorações terminam no dia 26, com uma visita às obras da Escola Secundária Frei Heitor Pinto e com a inauguração da exposição Suspensão em Movimento, de Luís da Cruz, na Galeria António Lopes.