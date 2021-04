Walter F. Mondale, antigo vice-presidente dos EUA e o primeiro candidato à presidência norte-americana por um dos dois principais partidos a escolher uma mulher como candidata a vice-presidente, morreu esta segunda-feira aos 93 anos. A notícia foi confirmada à imprensa norte-americana pela porta-voz e amiga da família Mondale, Kathy Tunheim. O político democrata morreu em sua casa, em Minneapolis.

A carreira política de Walter F. Mondale começou a ganhar notoriedade nos anos 1960, depois de se ter tornado senador pelo Minnesota em 1964 — ocupando o lugar que Hubert H. Humphrey deixara vago ao sair do Senado para se tornar vice-presidente do então líder de Estado norte-americano, Lyndon B. Johnson.

Ao longo dos anos seguintes, o democrata nascido em Ceylon, cidade do estado do Minnesota, ascendeu no partido graças à sua fama de “legislador zeloso” e ao seu empenho na elaboração e execução de programas liberais e progressistas de combate à pobreza e à falta de acesso à habitação, escreve o jornal The Washington Post.