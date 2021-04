Em atualização

O Ministério Público (MP) decidiu não esperar pelo final do prazo de quatro meses que pediu para apresentar recurso sobre a decisão de não pronúncia e atacou já a decisão de pronúncia do juiz Ivo Rosa. Assim, os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto arguiram esta segunda-feira a nulidade da decisão instrutória de Ivo Rosa sobre José Sócrates e Carlos Santos Silva pela alegada prática de três crimes de branqueamento de capitais.

Porquê? Além de questões técnicas que geram nulidade, os magistrados entendem que uma “desajeitada alteração de detalhes” do despacho de acusação, fez com que Ivo Rosa retirasse a “conclusão absurda de que a vantagem indevida da corrupção” estava a ser recebida por José Sócrates com “fundos que já eram seus”. Uma tese “insustentável em julgamento”, dizem Rosário Teixeira e Vítor Pinto.

Os magistrados do MP entendem, portanto, que o magistrado que liderou a fase de instrução criminal promoveu uma alteração substancial dos factos quando tal não é permitido pela lei sem o exercício do contraditório.

A “desajeita alteração de detalhes” que dá Sócrates como dono do dinheiro de Santos Silva

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No requerimento será agora apreciado pelo Ivo Rosa (e do qual há lugar a recurso para a Relação de Lisboa caso o juiz de instrução rejeite o mesmo), os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto alegam que o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal alterou diversos pontos da acusação.

Em primeiro lugar, argumentam, o juiz escreve no artigo 63 da decisão da pronúncia que José Sócrates oferece informações a Carlos Santos Silva sobre “opções de investimento público nacional” e “apoio em sede de diplomacia económica” sem qualquer localização no tempo, já o MP localiza os factos no “final de 2006” e entende que José Sócrates queria “favorecer o Grupo Lena”, sendo que Carlos Santos Silva “receberia na sua esfera, com origem no Grupo Lena, os montantes necessários para compensar a disponibilidade do arguido José Sócrates.”

Mais importante que tudo: há diversas partes da pronúncia que “continuam a ter referências ao facto dos fundos existentes na esfera de Carlos Santos Silva serem eram já pertença de JS, agindo o primeiro como mero fiduciário.” Na prática, é essa a tese do MP (de que Santos Silva reuniu os fundos numa conta do BES para fazer entregas e pagamentos a Sócrates), o que leva os procuradores a constataram que existe uma “absoluta contradição com o sentido que a pronúncia pretendia dar como indiciado, que era a colocação de Carlos Santos Silva como corruptor ativo”.

O MP termina o seu requerimento solicitando ao juiz Ivo Rosa que a “pronúncia, na parte relativa aos arguidos José Sócrates e Carlos Santos Silva, seja declarada nula, passando o seu objeto a integrar a parte da decisão instrutória de não pronúncia, o qual será visado pelo recurso do MP já informou nos autos que irá instaurar.”